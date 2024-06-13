Hacı Adayları Sevr Mağarasını Ziyaret Ediyor - Son Dakika
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Hacı Adayları Sevr Mağarasını Ziyaret Ediyor

Hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında müşriklerden saklandığı Sevr Mağarası'nı ziyaret ediyor. Zorlu bir yolculukla çıkılan mağara, hacı adayları için önemli bir kutsal mekan olarak kabul ediliyor. Mağarada dinlenen ve dua eden hacı adayları, Sevr Dağı'nın zirvesinde Hazreti Muhammed'in yaşadığı zorlukları hissediyor.

13.06.2024 10:33
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Hacı adayları, son peygamber Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti sırasında müşriklerden saklandığı 750 metre yükseklikteki Sevr Mağarası'nı iki saati bulan zorlu yolculukla çıkarak ziyaret ediyor.

Kabe ziyareti ve ibadetlerine devam eden hacı adayları, bir yandan da Mekke'de bulunan kutsal mekanları ziyaretlerini sürdürüyor.

Hacı adaylarının en fazla ziyaret ettiği mekanların başında ise Sevr Dağı ve mağarası geliyor.

Zorlu yolculuk sırasında kayalıklar üzerinde oturarak mola veren hacı adayları, dinlenip yollarına devam ediyor. Bazıları ise zirveye çıkamayacağını anlayıp dönmek zorunda kalıyor.

Sabahın ilk ışıklarında dahi 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkilediği bölgede zirveye ulaşabilen hacı adayları, dağın zirvesinde yer alan ve Hazreti Muhammed ile Hazreti Ebubekir'in içinde bulunduğu sırada örümcek ağlarıyla kaplanan Sevr Mağarası'nda, hicret döneminin atmosferini yaşıyor.

Bazı hacı adayları ise zirvede "şükür namazı" kılıyor. Hacı adayları ayrıca mağara içinde ve önünde fotoğraf çektiriyor.

Ziyareti tamamlayan hacı adayları zorlu bir yolculukla tırmandıkları dağda, Hazreti Muhammed'in yaşadığı güçlükleri bir an için bile hissetmenin ve kutsal mekanı ziyaret etmenin memnuniyetini yaşıyor.

Kabe'ye 3 kilometre mesafede

Hazreti Muhammed, Mekke'deki müşriklerin baskıları üzerine bir kısmı Medine'ye göç eden sahabenin ardından hicret etme kararı aldı.

Bir gece yarısı dostu ve yol arkadaşı Hazreti Ebubekir ile Medine'nin aksi yönüne yola çıkan Hazreti Peygamber, Sevr Dağı'na ulaştı ve zirvede dik kayalıkların arasındaki mağaraya gizlendi.

Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüştüğü toplantı yeri Darun Nedve'de bir araya gelen müşrikler, Hazreti Muhammed'i öldürme kararı aldı.

Hazırladıkları planı hayata geçirmek için görevlendirilen ve Sevr Dağı'ndaki mağaraya kadar gelen müşrikler, önü örümcek ağlarıyla kaplı, kuşların yuva yaptığı mağarayı görünce Allah'ın mucizeleri sayesinde planlarını gerçekleştiremeden geri döndü.

Hazreti Muhammed'in, ilk halife Hazreti Ebubekir ile Medine'ye hicret ettiği esnada gizlendiği 759 metre yüksekliğindeki Sevr Dağı ve mağarası, Kabe'nin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

Kaynak: AA

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