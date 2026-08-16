Hacı Bektaş Veli\'yi Anma Mesajı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Hacı Bektaş Veli'nin birlik, muhabbet, adalet ve güzel ahlak merkezli düşüncesinin yaşatılması gerektiğini belirterek, "Onun düşüncesi yalnızca yaşadığı devre seslenen tarihi bir miras değil, milletimizin bugününe ve yarınına da istikamet gösteren canlı bir medeniyet çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Destici, Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Hacı Bektaş Veli'nin Türkistan'dan Horasan'a, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan büyük irfan yolunun en müstesna temsilcilerinden biri olduğunu ifade eden Destici, "Hünkar Hacı Bektaş Veli hikmeti, ahlakı ve insan sevgisini esas alan öğretisiyle asırlardır gönüllerimizi aydınlatmaktadır" dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin Hoca Ahmet Yesevi'nin açtığı irfan yolunun Anadolu'daki güçlü temsilcilerinden olduğunu belirten Destici, "Hacı Bektaş Veli içinde bulunduğu çağın buhranlarına karşı ayrılığı değil birliği, nefreti değil muhabbeti, çatışmayı değil kardeşliği öne çıkarmıştır. Onun düşüncesi yalnızca yaşadığı devre seslenen tarihi bir miras değil, milletimizin bugününe ve yarınına da istikamet gösteren canlı bir medeniyet çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Destici, Hacı Bektaş Veli'nin gönülleri birleştiren nefesinin Anadolu'nun vatanlaşmasına, milletin ortak bir iman, kültür ve ülkü etrafında kenetlenmesine katkı sağladığını belirterek, bu mirasın Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyada kardeşliğin, adaletin ve hoşgörünün mayası olduğunu vurguladı.

Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısına da mesajında yer veren Destici, "Bu çağrı farklılıklarımızı ayrışma sebebi haline getirmeden ortak değerlerimizde buluşmanın, fitneye karşı birlik içinde durmanın ve geleceğimizi beraberce kurmanın çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Hacı Bektaş Veli'nin yalnızca anma törenlerinde hatırlanmaması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev Hacı Bektaş Veli'yi yalnızca anma törenlerinde hatırlamak değil, onun birlik, muhabbet, adalet ve güzel ahlak merkezli düşüncesini hayatımızda yaşatmak, genç nesillere doğru biçimde aktarmaktır. Çünkü onun mirası, milletimizin ortak hafızasının ve Türkiye'nin toplumsal bütünlüğünün en kıymetli kaynaklarından biridir. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755. yıl dönümü vesilesiyle aziz hatırasını rahmet, hürmet ve minnetle yad ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Hacıbektaş'ta düzenlenen "Birlik İçin Sözümüz Var" Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne de değinen Destici, etkinliklerin birlik ve beraberliğin güçlenmesine, kardeşlik ve muhabbetin büyümesine vesile olmasını diledi. Destici, mesajının sonunda, "Etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, bütün vatandaşlarımızı ve tüm canları en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.