Hacibabayi, ABD ile görüşmeler fiilen sürüyor ancak İran güçlü olmalı dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacibabayi, ABD ile görüşmeler fiilen sürüyor ancak İran güçlü olmalı dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacibabayi, ABD ile aracılar üzerinden yürütülen görüşmelerin fiilen sürdüğünü söyledi. Hacibabayi, anlaşma için İran'ın güçlü konumdan müzakere etmesi gerektiğini, Hürmüz'de güçlü olunursa ABD'nin taleplere boyun eğeceğini belirtti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacibabayi, Tahran ile Washington arasında aracılar üzerinden yapılan görüşmelerin sürdüğünü ancak bir anlaşmaya varılabilmesi için İran'ın müzakereleri güçlü bir konumdan yürütmesi gerektiğini söyledi.

İran Öğrenci Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Hacibabayi, İran ile ABD arasında aracılar üzerinden sürdürülen mesaj alışverişinin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Şu anda ABD ile görüşmeler fiilen devam ediyor." diyen Hacibabayi, Washington ile geçmişteki müzakerelerin hiçbir zaman başarılı olmadığını, çünkü ABD'nin İran ile "dürüst" bir şekilde müzakere etmediğini söyledi.

Müzakerelerin başarılı olması için İran'ın güçlü bir konumdan müzakere etmesi gerektiğini dile getiren Hacibabayi, "ABD'ye güç ve otorite konumundan konuşmadığımız sürece mevcut tutumunu sürdürecektir. Silahlı Kuvvetlerimiz, hükümet yetkililerimiz ve müzakere ekibimiz ne kadar güçlenirse ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda ne kadar güçlü olursak, ABD de taleplerimize o oranda boyun eğecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’de milyonlar kullanıyor Abonelik ücretlerine dev zam geldi Türkiye'de milyonlar kullanıyor! Abonelik ücretlerine dev zam geldi
27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı Sonu yürek burktu 27 yaşında büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Sonu yürek burktu
Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti Osimhen doğduğu mahalleye koruma ordusuyla gitti
Türkiye’nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam Türkiye'nin konuştuğu Barış, mesajı tişörtüyle verdi: Ben artık iflah olmam
Meteoroloji’den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı Hava bir anda değişecek Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Hava bir anda değişecek
Ceyda Düvenci’nin son hali dikkat çekti “Evlilik yaramış“ Ceyda Düvenci'nin son hali dikkat çekti! "Evlilik yaramış"
13:56
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı “No Make Up“ notunu düştü
Seda Sayan makyajsız halini paylaştı! "No Make Up" notunu düştü
13:55
Montella’nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
Montella'nın bileti kesilirse alacağı tazminat belli oldu
13:42
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para
Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
13:32
“Halkımızın teveccühü“ sözü başına iş açtı Eski SPK Başkanı’na soruşturma izni
"Halkımızın teveccühü" sözü başına iş açtı! Eski SPK Başkanı'na soruşturma izni
13:11
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
11:53
Rusya, Kiev’deki Kuzey Köprüsü’nü vurdu O anlar saniye saniye kamerada
Rusya, Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü vurdu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 14:27:07. #7.13#
SON DAKİKA: Hacibabayi, ABD ile görüşmeler fiilen sürüyor ancak İran güçlü olmalı dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei