Hacılar Belediyesi Filosuna Yeni Bir Araç Daha Ekledi

Hacılar Belediyesi, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere filosuna yeni bir araç daha ekledi.

Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin hizmet sunabilmek adına araç filosunun genişletildiğini, yerli ve milli üretim olan greyder ile belediye ekiplerinin saha çalışmalarında artık daha güçlü olacağını belirtti.

Özdoğan, ilçeye 6 milyon 700 bin lira yatırımla kazandırılan ve kış başta olmak üzere 4 mevsim boyunca vatandaşlara hizmet edecek iş makinesinin alımıyla araç filosunun genişlediğini aktardı.

Görevi boyunca araç filosunu genişletmeyi taahhüt ettiğini anlatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu konuda araçların yerli ve milli olması önceliğimizdi ve bunları ilçemize kazandırmak için bir süreç gerekiyordu. Son model hidrolik sistemlerle donatılmış bir iş makinesi olan greyder, belediyemizin gücüne güç katacak nitelikte. Bu aracın filomuza kazandırılmasında emeği geçen tüm değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kullanacak personelimize de başarılar diliyorum."