Hacılar Belediyesi Mart Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacılar Belediyesi Mart Toplantısı Yapıldı

Hacılar Belediyesi Mart Toplantısı Yapıldı
03.03.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediyesi, mart ayı meclis toplantısında ihtiyaç sahiplerine yardımlar ve yeni yatırımları görüşüldü.

Hacılar Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 5 madde meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Özdoğan, ramazan ayında iftarla birlikte ihtiyaç sahibi, desteklenmesi gereken aileleri ihmal etmemeye gayret ettiklerini belirtti.

Tüm kurumların desteğiyle bir dayanışma örneği sergilediklerini ifade eden Özdoğan, "Ağırlıklı olarak alışveriş çeki desteği sağladık. Bunun yanında nakdi yardımlar hem belediyemiz hem kaymakamlığımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimizin hanelerine ulaştırıldı. Kış şartlarının uzaması nedeniyle kömür yardımı başta olmak üzere kışa yönelik desteklerin koordinasyonunu da hayırseverlerimizle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe genelinde planlanan yeni yatırımlara da değinen Özdoğan, şunları kaydetti:

"Beğendik-Hacepli-Zeynep Kaya hattında ve Sakarleşmecik Caddesi'nin OSB kavşağından başlayarak Zeynep Kaya Caddesi'ne kadar uzanan güzergahta kapsamlı bir çalışmayı bu yıl hemşehrilerimizle buluşturacağız. Yediağaç bayırında elektrik şirketimizin çalışması olacak. Bununla birlikte bölgede planladığımız genişletme çalışmalarını da bahar ve yaz döneminde hayata geçireceğiz. İmar ve mali işler başta olmak üzere tüm birimlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. İnşallah bu bahar ve yaz döneminde de çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar Belediyesi Mart Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:17:47. #7.11#
SON DAKİKA: Hacılar Belediyesi Mart Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.