Hacılar Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı

Hacılar Belediyesinin temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 6 madde görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerleri rahmetle andı.

Kayseri Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bu hafta itibarıyla Cumhuriyet Meydanı'na gidiş yönünde asfalt serim işlemine başlanacak. Ardından da ilçemizin geliş yönündeki hattın yenilenmesi çalışmalarına geçilecek. Aynı zamanda TOKİ bölgesindeki kanalizasyon hatlarında da kapasite artırımı sağlanacak. Amacımız yalnızca bugünün değil, gelecek yılların da ihtiyaçlarına cevap verecek kalıcı altyapı sistemleri kurmaktır."

Meclis toplantısı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.