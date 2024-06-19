Hacılar Belediyesi Mezarlık Temizliği ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda başlatılan temizlik ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Özdoğan, "Vatandaşlarımızın böylesine önemli günlerde, huzur içinde dualarını edebilmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarının düzenlenmesi, yolların temizlenmesi ve genel bakım faaliyetleri aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.???????