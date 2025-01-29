Hacılar'da 100 Ton Patates Dağıtıldı - Son Dakika
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Hacılar'da 100 Ton Patates Dağıtıldı

Hacılar Belediyesi, 4 bin haneye 100 ton patates dağıtarak üreticilere ve vatandaşlara destek oldu.

29.01.2025 12:47
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlara ve üreticilere destek olmak amacıyla ilçe genelinde yaklaşık 4 bin haneye 100 ton patates dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Başkan Özdoğan, yazılı açıklamasında, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen bu çalışmanın hem üreticilere hem de Hacılar sakinlerine katkı sağladığını belirtti.

Patates dağıtımının tüm ilçeyi kapsadığını aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Hacılar Belediyesi olarak, halkımızın yanında olmaya, üreticimize destek olmaya devam ediyoruz. İlçemizde toplamda 100 ton patatesi hanelerimize ulaştırıyoruz. Hem üreticimize destek olmak hem de ailelerimizin mutfaklarına katkı sunmak amacıyla bu çalışmayı yürütüyoruz. Dağıtım sürecinde halkımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri çok mutlu ediyor. Bu projeyle, tarımsal üretimi destekliyor ve aynı zamanda ilçemizdeki dayanışma ruhunu güçlendiriyoruz. İlçe genelinde tüm vatandaşlarımıza yönelik bu çalışmamızla birlik ve beraberliğimizi pekiştirmiş oluyoruz."

Kaynak: AA

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