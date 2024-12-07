Hacılar'da Ailelerle Sabah Namazı Etkinliği - Son Dakika
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Hacılar'da Ailelerle Sabah Namazı Etkinliği

Başkan Özdoğan, Hacılar Camii Kebir'de ailelerle sabah namazı etkinliğine katıldı ve destek sözü verdi.

07.12.2024 13:46
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Camii Kebir'de düzenlenen "Ailece sabah namazında buluşuyoruz" etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Özdoğan, vatandaşlar ile bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Nasrullahzade Camii İmam Hatibi hafız Mustafa Gökçen, sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından zikir ve ilahi dinletileri yapıldı. Emekli vaiz Mehmet Bektaş ise programda yaptığı sohbette ailelere manevi değerlerini güçlendirmeye yönelik mesajlar verdi.

Burada konuşan Başkan Özdoğan, etkinliğin düzenli olarak her ayın ilk cumartesi günü yapılacağını, bu tür organizasyonların manevi değerleri pekiştirdiğini belirtti.

Hacılar Belediyesi olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini anlatan Özdoğan, "Çocuklarımızın bu manevi ortamlarda bulunması, değerlerimizi daha güçlü şekilde gelecek nesillere taşımamızı sağlıyor. Bu tür programlarla ilçemizdeki kardeşlik ruhunu daha da pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda Hacılar Belediyesi tarafından katılımcılara çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, Kültür Sanat, Hacılar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacılar'da Ailelerle Sabah Namazı Etkinliği - Son Dakika

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