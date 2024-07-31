Hacılar'da TOKİ Konut Projesi Devam Ediyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Hacılar ilçesindeki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı 547 konutluk proje sürüyor.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tünel kalıp sistemi ile yapılan çalışmalarda sezon sonuna kadar kaba inşaatların tamamlanması hedefleniyor.

Açıklamalarda görüşlerine yer veren Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 5 ayda 9 bloğun kaba inşaatının tamamlandığını, 6 bloğun inşaatının devam ettiğini belirtti.

TOKİ ile iş birliğinin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırdığını aktaran Özdoğan şunları kaydetti:

"Bizim 2022'den beri çalıştığımız bir konu bu. Dünyadaki sıkıntılar, emtia fiyatlarının birden öngörülemez hale gelmesi üzerine işlerimizi hızlandırmak için TOKİ ile çalışma yaptık. TOKİ, kentsel dönüşümü de hızlandırmış olacak. 2025 sonu itibariyle ilçemizde ciddi bir konutlaşma olacak. Şantiye alanında 200-250 kişi çalışıyor. Tabii buradaki müteahhidimiz de çok güçlü. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında yürüttüğümüz ve Hacılar'ımız için önem arz eden bu projemiz, 547 dairelik TOKİ ve üçüncü etabımızın 500 günlük süre içerisinde tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmesinin ardından sonlanacak."