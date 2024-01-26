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Hacılar'daki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek - Son Dakika
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Hacılar'daki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bulunan kentsel dönüşüm konutlarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla otobüs seferleri düzenlenecek. Hacılar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından belirlenen 573 numaralı hat otobüsünün Aşağı Mahalle'deki konutlara sefer yapacağı bildirildi. Yeni seferlerin sabah 07.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtilirken, bu çalışmanın yaşlılar ve öğrenciler gibi vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağı vurgulandı.

Hacılar\'daki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek
26.01.2024 - 12:39,
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Kayseri'nin Hacılar ilçesindeki kentsel dönüşüm konutlarına otobüs seferi düzenlenecek.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından belirlenen 573 numaralı hat otobüsü, Aşağı Mahalle'de bulunan kentsel dönüşüm konutlarına sefer yapmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarın başlayacak yeni seferlerin sabah 07.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında gerçekleşeceğini bildirdi.

Yeni güzergahlarla birlikte günlük hayatı kolaylaştırmayı ve ulaşım sorununa çözüm getirmeyi amaçladıklarını belirten Özdoğan, "Kentsel dönüşüm konutlarında yaşayan vatandaşlar rahat, konforlu ve ekonomik bir şekilde ulaşımlarını gerçekleştirebilecekler. Özellikle yaşlılarımızın ve öğrencilerimizin işini kolaylaştırmak adına yapılan bu çalışma için Ulaşım AŞ Genel Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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