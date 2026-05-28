Hacıların Sağlık Durumu İstikrarlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hacıların Sağlık Durumu İstikrarlı

28.05.2026 01:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, hacıların sağlık durumunun stabil olduğunu ve sağlık tehdidi bulunmadığını açıkladı.

Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, düzenlenen basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, "Hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı." dedi.

Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine??????? işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz el-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacıların Sağlık Durumu İstikrarlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

23:57
UEFA Konferans Ligi’nde şampiyon Crystal Palace
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
23:21
Yunan savaş uçakları, Türkiye’ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı
22:53
Galatasaray’da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:55
Siverek’te yol kenarında ölü su samuru bulundu
Siverek'te yol kenarında ölü su samuru bulundu
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 02:42:06. #7.13#
SON DAKİKA: Hacıların Sağlık Durumu İstikrarlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.