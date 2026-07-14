Hacıyev'den Medya ve Barış Vurgusu - Son Dakika
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Hacıyev'den Medya ve Barış Vurgusu

Hacıyev\'den Medya ve Barış Vurgusu
14.07.2026 11:26
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev, medyanın sorumlu iletişimdeki önemine dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan'daki rövanşist çevrelerin ve bazı uluslararası medya kuruluşlarının çatışma söylemini canlı tutmaya çalıştığını söyledi.

Hacıyev, 4. Şuşa Global Media Forumu'nun resmi açılışında konuşma yaptı.

Foruma ev sahipliği yapan Şuşa'nın tarihi ve kültürel önemine dikkati çeken Hacıyev, kentin yüzyıllar boyunca edebiyat, müzik, gazetecilik ve toplumsal düşüncenin geliştiği, entelektüel ve kültürel tartışmaların önemli merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Hacıyev, bilgi ekosisteminde yaşanan hızlı dönüşüme dikkati çekerek, yapay zekanın gazeteciliği yeniden şekillendirdiğini, sosyal medyanın iletişimi kolaylaştırırken dezenformasyon, manipülasyon ve toplumsal kutuplaşmayı da artırdığını dile getirdi.

Barışın yalnızca diplomasiyle değil, sorumlu iletişimle de sağlanabileceğini vurgulayan Hacıyev, günümüzde çatışmaların yalnızca savaş alanlarında değil, bilgi alanında da sürdüğüne işaret etti.

Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Hacıyev, barış anlaşması paraflanmasına rağmen Ermenistan'daki rövanşist çevreler ile bazı uluslararası medya kuruluşlarının çatışmacı söylemlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

Hacıyev, "Ne yazık ki rövanşist güçler komşu ülkenin medyasında hala baskın durumda. Savaş ve çatışma bitti ama uluslararası medyada henüz bitmiş değil. Bazı uluslararası yayın organları bizi çatışmanın başladığı sıfır noktasına geri çekmeye çalışıyor. Bu da maalesef son derece üzücü bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın medya alanında kapsamlı reformlar yürüttüğünü belirten Hacıyev, bu çalışmaların profesyonel gazeteciliğin güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması, etik standartların geliştirilmesi, medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması ve sektörün teknolojik dönüşüme uyum sağlaması amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Hacıyev, Azerbaycan'ın uluslararası dezenformasyon kampanyalarının hedefi olduğunu öne sürerek, "Azerbaycan'a karşı yürütülen son büyük bilgi ve dezenformasyon kampanyası CNN tarafından yapıldı. Biz bu iddiaları kontrol ettik ve doğrulanmış gerçeklerle yanıtımızı sunduk ancak bize hiçbir cevap hakkı tanınmadı. Ne düzgün bir iletişim ne de bir geri bildirim sağlandı. Bu da gösteriyor ki sorumlu ve makul gazetecilik yaptığını iddia eden devler ve kurumlar bile dezenformasyona ortak olmaktadır. Bu oldukça üzüntü verici bir durumdur." dedi.

Hükümetler, medya kuruluşları, teknoloji şirketleri, akademi ve sivil toplumun doğru, şeffaf ve hesap verebilir bir bilgi ortamı oluşturma konusunda ortak sorumluluk taşıdığını vurgulayan Hacıyev, bu alanda uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti.

"Barışın Teşvikinde Medyanın Misyonu: Gerçeğin Yeniden Tesis Edilmesi ve Güvenin Yeniden İnşası" başlıklı forumda 53 ülkeden yaklaşık 160 katılımcı yer alıyor.

Foruma, 30'dan fazla haber ajansı, 10 uluslararası kuruluş ve yaklaşık 60 medya kuruluşu katılım sağlıyor.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Teknoloji, Politika, Kültür, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hacıyev'den Medya ve Barış Vurgusu - Son Dakika

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