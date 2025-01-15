Hadim'de Tünel İnşaatında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hadim'de Tünel İnşaatında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Hadim\'de Tünel İnşaatında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Hadim ilçesindeki tünel inşaatında, arıza nedeniyle devrilen vagonda bir işçi öldü.

15.01.2025 19:48
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Konya'nın Hadim ilçesindeki tünel inşaatında yaşanan kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Afşar Barajı'nın suyunu Bağbaşı Barajı'na aktarmak için yapılan Hadimi Tüneli'ndeki vagonda meydana gelen arızaya müdahale eden Ramazan Gedik (39), devrilen vagonun altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Gedik'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza anında Gedik'e yardım için giden iki işçi de sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hadim'de Tünel İnşaatında Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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