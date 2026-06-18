Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Verildi

Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Verildi
18.06.2026 17:55
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Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması'nda kazananlara ödülleri törenle takdim edildi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi ve Başakşehir Belediyesinin işbirliğinde düzenlediği "Rehberim Peygamberim Hadis Ezberleme Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

İbn Haldun Üniversitesi Medya ve Etkinlik Merkezi'ndeki törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Yarışmayla ilgili tanıtım filminin gösterildiği etkinlikte, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mehter grubu konser verdi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, burada yaptığı konuşmada, temeli 75 yıl önce atılan imam hatip okullarının ihlas ve samimiyetle hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Ceylan, bugün ümmet coğrafyasının 97 ülkesine yayılan ve binlerce gencin gönlüne dokunan, büyük tarihi bir çınara dönüştüklerini belirterek, "Celalettin Ökten Hocamızın hayalini kurduğu genç, bir kanadında ukbayı bir kanadında dünyayı taşıyan gençtir aslında. Bizler, bir yandan matematik, fizik, kimya, coğrafya gibi ilimlerle dünyayı tanıyoruz. Bir yandan da Allah'ın yarattığı kullar olarak, O'nun gönderdiği Peygamber'in Ümmeti Muhammedi olarak istikamet üzere bir hayat sürmek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

"İnancımızı ve değerlerimizi sadece konuşmayalım"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, uluslararası imam hatip okullarında eğitim alan öğrencilerin başarıları olmasını temenni etti.

Burada yetişen gençlerin gittikleri her yerde lider olacaklarına inandığına değinen Gündüz, "Gönül coğrafyamız çok geniştir. Bu gönül coğrafyamızın alamayacağı hudut, kapsayamayacağı yer ve mekan yer yoktur. Gönül coğrafyamızı yönetecek bilgili ve donanımlı kadrolara ihtiyaç var. O yüzden inancımızı ve değerlerimizi sadece konuşmayalım. Onları bütün dünyaya, bütün gönüllere taşımanın gayreti içinde olalım." ifadelerini kullandı.

İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Erkan Akgün, üniversite olarak böyle bir programa destek verdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Akgün, "Üniversite olarak, Batı dünyasının geliştirdiği çağdaş bilimlerle hem kendi kültür ve medeniyetimizin köklerinden gelen değerleri bir araya getirerek iyi bir eğitim modeli ortaya koymak için ciddi bir çaba içerisindeyiz. Sadece eğitimle yetinmiyoruz. Birçok projeye ortak oluyoruz. Üniversitemizdeki tüm programlarımızda ahlakı ve değerlerimizi tahkim ederek, bilime yeni bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"İmam hatip okulları, artık uluslararası bir eğitim modeli olarak dünyaya açılıyor"

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ahmet Yapıcı ise uluslararası imam hatip okulları modelinin dünyadaki eğitim sistemine sunduğu güçlü bir alternatif model olduğunu belirtti.

Yapıcı, bunun insanın dünya hem ahiret yolculuğuna fayda sağlayan, bilgiye dönüştüren bütüncül bir model olduğuna dikkati çekerek, "Bu model, günümüzde ahlaki kriz yaşayan dünyaya, ülkemizin sunduğu ve temelini kadim İslam geleneğinden alan bir alternatiftir. Bu yönüyle imam hatip okulları, artık uluslararası bir eğitim modeli olarak dünyaya açılıyor. Bakanlığımızın bu alandaki çalışmaları da bu yönde." dedi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Enes Abdurrahman Hibe de üçüncüsünü gerçekleştirdikleri yarışmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hz. Muhammed'in her dönemi aydınlatan bir lider olduğunu belirten Hibe, "İnsanların şaşkınlık içinde kaldığı bir çağda rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz her dönemi aydınlatan en büyük önderdir. O'nu tanımak merhameti tanımaktır. Onu tanımak ise adaletini, ahlakını benimsemek ve güzel bir insan olmaktır. Bu nedenle düzenlediğimiz Rehberim Peygamberim Hadis Yarışması nebevi ahlakı hayata geçirme çabasıdır." diye konuştu.

Hibe, son üç yılda düzenledikleri yarışmaya 3 bin 106 öğrencinin katıldığını, 120 hadis ezberlediğini, yarışmanın Türkiye'nin 12 farklı ilinde, 16 okulda eş zamanlı yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadis Ezberleme Yarışması Ödülleri Verildi - Son Dakika

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