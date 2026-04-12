Hadis Ezberleme Yarışmasında Ödüller Verildi

Araban'da düzenlenen "Hadis-i Şerif Ezberleme" yarışmasında derece alanlara ödül verildi.
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İhtiyaç Odaklı Kız Kurs hocası Ayşenur Çoban rehberliğinde "Hadis-i Şerif Ezberleme" yarışması düzenlendi.
Yarışmada öğrenciler, Peygamber Efendimizin, mübarek sözlerini ezberlemenin heyecanını yaşadı.
İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?