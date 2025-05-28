Sivas'ın Hafik ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulu tarafından düzenlenen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Okulun bahçesinde gerçekleştirilen şenliğe, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanvekili Muhammed Ali Özbek, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.
Şenlik boyunca çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.
Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve yaşatılması amacıyla düzenlenen şenlik, katılımcıların da beğenisini kazandı.
Son Dakika › Güncel › Hafik’te Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?