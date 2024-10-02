Hafız Doktor Selman Öğrencilerle Buluştu

Güncel

"Hafız doktor" olarak bilinen Opr. Dr. Salih Selman, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Hekimlik mesleğinin yanı sıra hafız kimliği ile tanınan Genel Cerrahi Uzmanı Selman, Birlik Vakfı Kütahya Şubesinin düzenlediği söyleşiye katıldı.

Yaşamından kesitleri anlatan Selman, "Mesleğimden para kazanayım, güzel bir tekne sahibi olayım, ameliyat yapacağım, mutlu olacağım zannediyordum. Böyle bir hayat hayalim vardı. Tıp fakültesinde sadece beden öğrenmedim, Allah'a nasıl bir kul olunması gerektiğini de öğrendim. Bu bana Allah-ü Teala'nın bir lütfu oldu." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Selman, çalışmanın çok kıymetli olduğunu, gençlerin ancak çalışarak başarılı olabileceğini sözlerine ekledi.