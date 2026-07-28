Hafızlık Kursunu Tamamlayan Kız Kardeşler Belgelerini Aldı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde hafızlık kursunu tamamlayan iki kız kardeş belgelerini aldı.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı, Denizciler Kız Kur'an Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan Ayşe Özge ve Sümeyya Betül Özatlı kardeşleri tebrik etti.

Özatlı ailesinin en küçük kızları Fatma Zehra'nın da aynı kursta eğitimini sürdürdüğünü belirten Avcı, "Ayşe Özge, Sümeyya Betül ve Fatma Zehra Özatlı kardeşlerin ortaya koyduğu azim ve kararlılık bizleri son derece mutlu etmiştir." dedi.

Avcı, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, ezberleyen, anlayan ve hayatına rehber edinen nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hafızlık eğitimini tamamlayan Ayşe Özge Özatlı da yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu kaydederek, "Şimdi en küçük kardeşimiz Fatma Zehra da hafızlık eğitimine başladı. İnşallah 3 kız kardeş olarak babamızı cennette taçlandıracağız." dedi.