Hafızlık Projesi Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol ile örgün eğitime devam ederken aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol imza törenine İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şaban Demir, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban, Nesrin Envet, Paralı Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Zekeriya Erdem katıldı.

Kaymakam Altın'dan kadınlara iftar

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, kadınlarla iftarda bir araya geldi.

Altın, bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, hayatın her alanında gösterdikleri emek, fedakarlık ve katkı dolayısıyla tüm kadınlara teşekkür etti.

Altın, kadınların toplumsal hayatın her alanındaki güçlü varlıklarının önemine dikkat çekti.