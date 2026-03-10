Hafızlık Projesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hafızlık Projesi Protokolü İmzalandı

Hafızlık Projesi Protokolü İmzalandı
10.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt'ta hafızlık eğitimi için protokol imzalandı, örgün eğitimle beraber yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü arasında protokol imzalandı.

Protokol ile örgün eğitime devam ederken aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Protokol imza törenine İlçe Müftüsü Murat Darılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Vural, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şaban Demir, Yeşilyurt Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Çoban, Nesrin Envet, Paralı Hafızlık Yatılı Erkek Kur'an Kursu yöneticisi Zekeriya Erdem katıldı.

Kaymakam Altın'dan kadınlara iftar

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, kadınlarla iftarda bir araya geldi.

Altın, bir tesiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, kadınların toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, hayatın her alanında gösterdikleri emek, fedakarlık ve katkı dolayısıyla tüm kadınlara teşekkür etti.

Altın, kadınların toplumsal hayatın her alanındaki güçlü varlıklarının önemine dikkat çekti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafızlık Projesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:13:56. #.0.4#
SON DAKİKA: Hafızlık Projesi Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.