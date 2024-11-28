KAMYONLAR ÇIKARILDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat döküm sahasında meydana gelen toprak kaymasında sürüklenen ve hasar oluşan 6 kamyon, iş makineleriyle çekilerek bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan şoförün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),
Son Dakika › Güncel › Hafriyat Döküm Sahaındaki Toprak Kayması Sonrası Kamyonlar Kurtarıldı - Son Dakika
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