Hafriyat kamyonunun damperi devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hafriyat kamyonunun damperi devrildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de hafriyat kamyonunun damperi park halindeki kamyonete devrildi, yaralanan yok.

Kağıthane'de kum yüklü hafriyat kamyonunun boşaltım sırasında yerinden çıkan damperi, park halindeki kamyonetin üzerine devrildi.

Çağlayan Mahallesi'nde 06 GC 3845 plakalı hafriyat kamyonunun damperi, kum boşaltıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yerinden çıktı.

Kamyondan ayrılan damper, park halindeki 34 KHK 312 plakalı kamyonetin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, polis ekiplerinin kontrollerinin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Kağıthane, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafriyat kamyonunun damperi devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon Raylı Sistem Hattı’nın temeli 1 Eylül’de atılıyor Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın temeli 1 Eylül'de atılıyor
Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler Yayaya çarpıp, yaralayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü: Yaya geçidi için de ders versinler
Şeytantepe soruşturmasında MASAK’a 31 kişi için yazı Şeytantepe soruşturmasında MASAK'a 31 kişi için yazı
Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı Tapu satışı sonrası düşürülen parayı bulup aldı
Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar Cezaevindeki komedyen Deniz Göktaş için peş peşe farklı kararlar
Fethiye’deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi Fethiye'deki yangını en iyi anlatan görüntü: Çok yükseldi, çok yükseldi

20:27
Galatasaray’ın Göztepe maçı 11’i belli oldu
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'i belli oldu
20:04
Fenerbahçe, Amrabat’ın sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti
20:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir“ dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum “Türkiye AİHS VE AİHM’İ gözden geçirebilir" dedi, AK Partili Türkeş’ten yanıt geldi
19:38
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi
Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi
19:17
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı
19:12
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 20:46:22. #7.12#
SON DAKİKA: Hafriyat kamyonunun damperi devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement