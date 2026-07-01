Hafta Sonu Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Son Dakika
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Hafta Sonu Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor

Hafta Sonu Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor
01.07.2026 17:03
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Yurtta hafta sonu genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar ise yüksek kalacak.

Hafta sonu yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine, yurt genelinde bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekin, sıcaklıkların yarın ve cuma günü yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Yarın ve cuma günü yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu havanın etkisi altında kalacağını söyleyen Tekin, hafta sonu ise yurdun büyük bölümünde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtti.

Tekin, yarın Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış beklendiğini ifade etti.

Cuma günü ise Trakya, Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Osmaniye, Hatay ve Yozgat çevrelerinde yağış görüleceğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Hafta sonu ise ülkemizin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında kalacak. Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağış görülürken, pazar günü Trakya, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu dışında tüm yurtta yağışlı hava kendini gösterecek."

3 büyükşehirde hava durumu

Ankara'da yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini kaydeden Tekin, "Hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hafta sonu başkentte yağışı göreceğiz." dedi.

Tekin, hava sıcaklığının Ankara'da yarın 36, cuma 34, cumartesi 33 ve pazar günü 28 derece olacağını söyledi.

İstanbul'da havanın yarın ve cuma günü az bulutlu ve güneşli olacağını anlatan Tekin, "Yağış beklemiyoruz. İstanbul'da yine hafta sonu yağışlar kendini gösterecek. Hava sıcaklığı pazar günü 28 dereceye kadar düşecek." diye konuştu.

Tekin, İzmir'de ise 2 gün boyunca yağış beklenmediğini, cumartesi kuzey ve iç kesimlerinde yağış görüleceğini ifade ederek, "Pazar günü parçalı az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı İzmir'de önümüzdeki 4 gün boyunca 34 ile 35 derece arasında değişecek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hafta Sonu Gök Gürültülü Sağanak Bekleniyor - Son Dakika

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