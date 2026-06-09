Hafter: Türkiye ile İşbirliğini Genişletelim

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerden yapılan açıklamaya göre Hafter, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ali Onaner başkanlığındaki üst düzey Türk heyetini kabul etti.

Libya ile Türkiye arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi kapsamında yapılan görüşmeye Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç de katıldı.

General Hafter, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hafter, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ortak işbirliği alanlarının genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ortaklığın farklı sektörlerde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Genel Müdür Onaner de Libya'nın çeşitli kentlerinde, özellikle Bingazi'de yürütülen altyapı ve yeniden imar projelerinde kaydedilen gelişmelerden övgüyle söz etti.

Türk şirketlerinin kentsel gelişim ve altyapı çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Onaner, Türkiye'nin Libya ile ilişkileri daha da güçlendirme ve farklı alanlarda işbirliğini geliştirme arzusunda olduğunu ifade etti.

Onaner, Libya'da istikrarın desteklenmesine yönelik çabaların bölgesel güvenlik ve Akdeniz havzasındaki istikrara olumlu katkı sağladığını kaydetti.