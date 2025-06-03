Hainan'da 1,590 kg Uyuşturucu İmha Edildi

HAİKOU, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in en güneyindeki Hainan eyaletinde polis, salı günü uyuşturucu suçlarına karşı caydırıcılık oluşturmak ve 19. yüzyılda afyon kaçakçılığına karşı verilen tarihi mücadeleyi anmak amacıyla yaklaşık 1.590 kilogram uyuşturucuyu imha etti.

Uyuşturucular, yeni bir enerji üretim tesisindeki çevre dostu imha fırınında imha edildi. Eroin, metamfetamin, ketamin ve etomidatın yanı sıra son yıllarda Hainan mahkemelerinin karara bağladığı davalarda ele geçirilen çeşitli bağımlılık yapıcı maddeler bu kapsamda yok edildi.

Bu çevre dostu imha işlemi, 3 Haziran 1839'da gerçekleşen ünlü Humen Afyon İmhası'nın 186. yıldönümünde yapıldı. Qing Hanedanlığı'nın üst düzey yetkilisi Lin Zexu'nun, Guangdong eyaletindeki Humen'de yabancı satıcılardan ele geçirilen yaklaşık bin ton kaçak afyonun imhasını emretmesi, Çin'in afyona karşı verdiği ilk büyük mücadele olarak kabul ediliyor.

Hainan Kamu Güvenliği Departmanı'na göre, bu merkezi imha operasyonu, eyaletin uyuşturucu kontrollerini ve uyuşturucu suçlarına yönelik baskıları artırma kararlılığını gösterdi.