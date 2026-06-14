Hainan\'da İlk Uçak Söküm Projesi Başladı

HAİKOU, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Haikou kentinde bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda ilk uçak söküm projesi hayata geçirildi. Bakım, söküm ve onarım işlemlerinin tek bir merkezde yürütüldüğü tesis, HNA Teknik bünyesindeki Büyük Çin Havacılık Bakım Şirketi tarafından işletiliyor. Proje, Hainan'da uçakların güvenli ve düşük maliyetle yeniden uçuşa hazırlanmasını sağlayan havacılık bakım değer zincirinin tamamlanmasına işaret ediyor.

Uçak sökümü, havacılık malzemelerinin ekonomiye yeniden kazandırılması sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Hizmet dışı kalan uçakların sökülmesi, parçaların test edilmesi ve yenilenmesi sayesinde malzemelerin yeniden kullanımı mümkün hale gelirken, bu süreç hem ekonomik hem de çevresel fayda sağlıyor. Aynı zamanda Hainan'daki havacılık bakım sektörünün rekabet gücünü de artırıyor.

Hainan Serbest Ticaret Limanı, bu faaliyetler için çok sayıda avantaj sunuyor. Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın stratejik konumu, bölgeyi Çin'i Pasifik ve Hint okyanuslarına bağlayan önemli bir geçiş noktası haline getiriyor. Bakım şirketi ise uçak onarımı ve modifikasyonu alanındaki deneyimiyle tanınıyor.

Limanın uyguladığı politikalar, uçak sökümü, parça geri dönüşümü ve yeniden üretim faaliyetlerine de önemli destek sağlıyor.

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük serbest ticaret limanı olan Hainan Serbest Ticaret Limanı, Aralık 2025'te ada genelinde özel gümrük uygulamalarını devreye aldı. Bu sayede ithal ürünlerin adaya girişi daha serbest hale gelirken, sıfır gümrük vergisinin kapsamı genişletilerek iş dünyası için daha elverişli bir ortam oluşturuldu.

Sektör tahminlerine göre, onarılan ve yeniden üretilerek kullanıma kazandırılan ikinci el parçalara yönelik küresel pazar oldukça büyük. Limanın sıfır gümrük vergisi ve diğer ithalat kolaylaştırıcı politikaları ise sökülen uçaklardan elde edilen parçaları yenileyen şirketlerin maliyetlerini düşürmesine ve zaman tasarrufu sağlamasına yardımcı oluyor.