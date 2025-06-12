Hainan'da Tayfun Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

SANYA, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bir rıhtıma yanaşmış yatlar, 12 Haziran 2025.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Wutip Tayfunu nedeniyle Sanya, Qionghai, Wanning ve Ledong gibi kentler ile özerk bölgelerdeki anaokullarında 12 Haziran itibarıyla eğitime ara verildi.

Hainan çarşamba günü yerel saatle 14.50'de sel kontrolü ve tayfunla mücadele önlemlerini 4. seviyeden 3. seviyeye yükseltti. (Fotoğraf: Zhao Yingquan/Xinhua)