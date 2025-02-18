Hainan\'da Uçak Bakım Hizmetleri

Güncel

HAİKOU, 18 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda uçak bakım hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu üs 2022 yılında faaliyete geçti. Üste o tarihten bu yana gümrük bölgesinde 45,05 milyar yuan (yaklaşık 6,2 milyar ABD doları) değerinde 83 uçak ve 17 motorun bakım ve onarımı gerçekleştirildi.