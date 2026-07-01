Hainan\'da Yaz Seyahatinde Yoğunluk Bekleniyor

HAİKOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan iki büyük havalimanının, 1 Temmuz'da başlayan yaz seyahat döneminde 8,25 milyondan fazla havayolu seyahatine ev sahipliği yapması bekleniyor.

Haikou Meilan Uluslararası Havalimanı'nda temmuz-ağustos döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artışla yaklaşık 4,63 milyon yolcunun ağırlanması ve yüzde 1,25 artışla 32.000 civarında uçuş gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Çok sayıda havayolu şirketi, Haikou ile Wuhan, Chongqing ve Changsha gibi kentler arasındaki seferlerini artırmayı planlıyor. Cakarta seferlerini artıran ve Madrid'e yeni bir rota ekleyen havalimanı, uluslararası uçuş ağını da genişletti.

Turizm kenti Sanya'da bulunan Sanya Phoenix Uluslararası Havalimanı'nın ise yaz seyahat döneminde yaklaşık 3,63 milyon yolcu ve 22.800 uçuş trafiğine ulaşması öngörülüyor.

Yaşanması beklenen yoğunluğu karşılamak üzere havalimanı, Beijing, Chengdu, Hangzhou ve Zhengzhou gibi büyük kentlere yönelik yurtiçi hat uçuşlarında sefer sayılarını artırmanın yanı sıra önemli rotalarda geniş gövdeli uçaklar kullanarak yolcu kapasitesini de yükseltmeyi planlıyor.