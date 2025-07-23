Hainan'da Yeni Finans Programı Başlatılıyor - Son Dakika
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Hainan'da Yeni Finans Programı Başlatılıyor

Hainan\'da Yeni Finans Programı Başlatılıyor
23.07.2025 15:11
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Çin, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda yabancı yatırımcılar için yeni finansal ürünler sunacak.

HAİKOU, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı, yabancı yatırımcıların yerel finans kuruluşlarının sunduğu finansal ürünlere erişimini sağlamak üzere 21 Ağustos'ta yeni bir pilot program başlatmaya hazırlanıyor.

Program kapsamında varlık yönetimi ürünleri, menkul kıymetler, fon ve vadeli işlem operatörlerinin özel varlık yönetimi ürünleri, halka arz edilen menkul kıymet yatırım fonları ve sigorta varlık yönetimi ürünleri sunulacak.

Programın kurallarını belirleyen paydaşlardan biri olan Çin Merkez Bankası'nın Hainan şubesinden bir yetkiliye göre program, sınır ötesi finansal ürün tekliflerini çeşitlendirmeyi ve yabancı yatırımcıların Çin'in iç pazarına erişmeleri için yeni kanallar keşfetmeyi amaçlıyor.

Yetkili ayrıca Hainan'da faaliyet gösterecek yerli ve uluslararası varlık yönetimi kurumlarının ilgisini çekecek olan programın, Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın gelişimini desteklemesi beklendiğini de belirtti.

Çin, genel ekonomik stratejisi çerçevesinde Hainan'ı serbest ticaret limanına dönüştürmeyi hedefliyor. Hainan Serbest Ticaret Limanı'nın yıl sonuna kadar bağımsız gümrük faaliyetlerine başlamasıyla eyaletin hem bir turizm cennetine dönüşmesi, hem de Çin'in dışa açılma hamlesinde önemli bir kapı işlevi görmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Pilot, Son Dakika

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