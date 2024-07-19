Haiti'de Göçmenleri Taşıyan Tekne Alev Aldı: 40 Kişi Hayatını Kaybetti

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Haiti'de göçmenleri taşıyan teknenin Cap Haiten açıklarında alev alması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Göç Örgütünden yapılan açıklamada, Haiti'nin kuzeyindeki liman kenti Cap Haiten'den, Caicos Adaları'na doğru yol alan teknenin bilinmeyen bir sebeple alev aldığı bildirildi.

Faciada 40 göçmenin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bazıları ağır çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Bölgede yayın yapan Le Nouvelliste gazetesine göre, olay 16 Temmuz'u 17 Temmuz'a bağlayan gece meydana geldi.

Hayatta kalan bir yolcunun ifadesi göre, bir göçmenin teknede benzin varken mum yakması faciaya yol açtı.

Haitili yetkililerden yapılan açıklamada da 37 kişinin kurtarıldığı, durumu ağır 7 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği aktarıldı.