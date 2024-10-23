Haiti'de Güvenlik Durumu Kötüleşiyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, Haiti'de güvenlik durumunun hala çok kırılgan olduğunu belirterek, ülkede son 3 ayda yerinden edilenlerin sayısının yüzde 22 arttığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Haiti'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Salvador, halihazırda Haiti'de 700 bin kişinin yerinden edildiğini söyledi.

Salvador, ülkede son 3 ayda yerinden edilenlerin sayısında yüzde 22 artış olduğunu ifade etti.

Haiti'deki siyasi süreçte de ciddi sınamalar bulunduğuna işaret eden Salvador, güvenlik durumunun çok kırılgan olmaya devam ettiğine ve şiddettin sürdüğüne dikkati çekti.

Salvador, Haiti'deki insani durumun da kötüleştiğini belirterek, çetelerin denizde kayıklarla başka bir şehre geçmeye çalışan sivilleri hedef aldığını söyledi.

Uluslararası kargo şirketlerinin çalışanlarının kaçırıldığını ifade eden özel temsilci, bu nedenle birçok uluslararası şirketin Haiti'ye hizmeti askıya aldığını dile getirdi.

Çocuklar silahlı gruplarda kullanılıyor

BM Çocuklara Yardım Fonu Genel Direktörü Catherine Russell da Haiti'de çocuklar ve kadınlara yönelik cinsel şiddet eylemlerinde artış olduğunu bildirdi.

Silahlı grupların yüzde 30 ila yüzde 50'sinin çocuklardan oluştuğunu ifade eden Russell, çocukların "muhbir, aşçı ve seks kölesi" olarak kullanıldığını söyledi.

Russell, BMGK üyelerinden nüfuzlarını kullanarak insan haklarına uyulması ve insani yardımların artırılmasına destek olmalarını istedi.

BM Haiti Entegre Ofisine göre, 2024'ün başından bu yana 1374'ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.