Güncel

- Haiti'de hükümet karşıtı protestolarda kan aktı: 6 ölü

PORT AU PRINCE - Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifası talebiyle gerçekleştirilen protestolarda 6 kişi vurularak hayatını kaybetti.

Karayip'teki ada ülkesi Haiti'nin başkenti Port-au- Prince başta olmak üzere ülke genelinde Başbakan Ariel Henry'nin istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara döküldü. Göstericilerle polis arasında tansiyon yükseldi. Çıkan olaylarda 6 kişi vurularak hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Başbakan Henry, pazartesi gününden bu yana devam eden şiddetli protestoların ardından yaptığı konuşmada, sükunet çağrısında bulundu.

Henry'nin seçime gitmemesi protestoların fitilini ateşledi

Başkent başta olmak üzere ülke genelinde binlerce kişi, Henry'nin 2022'de yapılan anlaşma uyarınca istifa etmesini talep ediyor. Henry, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'un 7 Temmuz 2021'de öldürülmesinin ardından 21 Temmuz 2021'de resmen başbakanlık koltuğuna oturmuştu. Aralık 2022'de imzalanan anlaşmaya göre Henry'nin seçime gitmesi ve dün iktidarı yeni seçilen yetkililere devretmesi gerekiyordu. Seçime gitmeyen Henry'nin ulusal birlik hükümeti kurmayı planladığı belirtiliyor.

Haiti nüfusun yaklaşık yüzde 50'si gıda sıkıntısı çekerken, Henry'nin halkın sıkıntılarına çözüm bulamadığı ifade ediliyor.