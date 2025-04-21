Haiti Tarihi Bir Dönüm Noktasında

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Haiti Özel Temsilcisi Maria Isabel Salvador, "Haiti, tarihi bir dönüm noktasındadır. Daha önce de belirttiğim gibi, geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Haiti'deki gelişmelere ilişkin oturum düzenlendi.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren Salvador, ocak ayının sonundan bu yana organize suç gruplarının devlet otoritesini zayıflatmak ve kontrol ettikleri alanları genişletmek amacıyla koordineli saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Şiddetin kapsamı ve süresi nedeniyle ulusal polis ve ordunun Haiti için Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'nun desteğine rağmen zor durumda olduğunu kaydeden Salvador, istikrarı sağlamanın daha da zor hale geldiğine işaret etti.

Salvador, yalnızca şubat ve mart aylarında 1086 kişinin hayatını kaybettiğini, 383 kişinin yaralandığını belirterek, aynı zamanda son iki ayda 60 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiğini aktardı.

"Haiti'ye yönelik uluslararası desteğin artırılması, özellikle Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'nun operasyonel kapasitesinin ve finansmanının güçlendirilmesi, her zamankinden daha kritik hale gelmiştir." vurgusunda bulunan Salvador, güvenlik krizinin Haiti'de yaşamın tüm alanlarını etkilemesiyle, BM'nin ülkedeki varlığının da ciddi baskı altına girdiğini ifade etti.

Salvador, yeterli ve öngörülebilir finansman sağlanmadığı takdirde, BM'nin asgari düzeydeki varlığının bile sürdürülemez hale gelebileceği uyarısında bulundu.

BMGK'nin Haiti'ye ilişkin Yaptırımlar Komitesi ile Uzmanlar Paneli'ne desteğini yineleme ve sürdürme çağrısında bulunan Salvador, bunun yaptırım listesine yeni isimler eklenmesi ve üye devletlerin silah ambargosunu tam anlamıyla uygulaması açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Salvador, "Adalet bir sistemdir ve işleyebilmesi için her parçanın görevini yerine getirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Haiti tam anlamıyla bir kaosa sürüklenebilir"

Haiti'deki insani krizin de kritik seviyelere ulaştığına dikkati çeken Salvador, başta yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kamplarda olmak üzere, kolera salgınları ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yaygınlaştığını söyledi.

Salvador, "Haiti, tarihi bir dönüm noktasındadır. Daha önce de belirttiğim gibi, geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaşıyoruz." uyarısını yaptı.

Ulusal güvenlik güçlerinin sivil otoriteye bağlı, birleşik ve stratejik bir komuta yapısı olmadan başarılı olamayacağına işaret eden Salvador, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haiti tam anlamıyla bir kaosa sürüklenebilir ve desteğinizdeki herhangi bir gecikme, bu vahim tablonun doğrudan nedeni olabilir. Bu nedenle, ülkeye ve halkına yönelik acil ihtiyaçlara yanıt vermenizi ve desteğinizi sürdürmenizi önemle rica ediyorum."