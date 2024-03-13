HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan İzmir\'de grev yapan işçilere destek oldu

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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Lezita Fabrikası'nda çalışan Öz Gıda İş Sendikası üyesi işçilerin grevine destek verdi.

Fabrikanın önünde toplanan işçilerle buluşan Arslan, burada yaptığı konuşmada, grevin işçilerin "onur mücadelesi" olduğunu söyledi.

Öz Gıda İş Sendikası'nın buradaki fabrikada örgütlenme sürecini tamamladığını, iş yerinde yetkili sendika olduğunu belirten Arslan, "Hiçbir yasa dışı işimiz olmadı, haksız bir grev yapmıyoruz. Eylem yapmadık, sadece onurumuzu, emeğimizi, alın terimizin karşılığını almak için bunu yapıyoruz. Bu bizim en demokratik hakkımız, onurlu bir yaşam için mücadele ediyoruz." dedi.

Yetkileri olmasına rağmen şirket yönetiminin görüşme masasına oturmayı reddettiğini savunan Arslan, işçilerin alın teri için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Halil Çukutli de iyi niyetle yaptıkları görüşme taleplerine şirket yönetiminin karşılık vermediğini belirterek, "Sendika olarak kanunun işaret ettiği grev kararını almak zorunda kaldık. Aslında sendika olarak en son tercih ettiğimiz şey buydu." ifadelerini kullandı.