HAK-İŞ, İsrail'e Protesto Düzenledi

(ANKARA) - HAK-İŞ Konfederasyonu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde düzenlediği eylemde, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Genel Başkan Mahmut Arslan ile Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Zengin'in İsrail tarafından alıkonulmasını protesto etti. HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, "Dışişleri Bakanımız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle hem kendi vatandaşlarımızın hem de üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı. Bu, bizler adına gerçekten umut veren, sevindirici bir gelişme. Sumud'un HAK-İŞ'e ait emanetlerinin sağ salim dönmesini umutla bekliyoruz" dedi.

Türk ve Filistin bayraklarının taşındığı eylemde, "Katil siyonist İsrail tarafından hukuksuzca rehin alınan Genel Başkanımız Mahmut Arslan ve Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin derhal serbest bırakılmalıdır", "Özgür Gazze, özgür Filistin" yazılı pankartlar açıldı. Eylemde, "Sumud'a selam, direnişe devam", "Kahrolsun İsrail, iş birlikçi ABD", "Mahmut Arslan onurumuzdur" ve "Fatma Zengin yalnız değildir" sloganları atıldı.

HAK-İŞ Genel Başkan Vekili Devlet Sert, grup adına yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kudüs davasını sırtlayan Filistin halkına kesilen cezaların en büyüğü, Gazze'de yaşanan katliamdır. Gazze halkı, ümmetin namusu sayılan Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığı için yeryüzünün en barbar katliamına maruz kalmıştır. Kimdir bu katliamların sahibi? Eli kanlı terör devleti İsrail. Peki, İsrail'i bu kadar cesaretlendiren kimdir? İşbirlikçi Amerika Birleşik Devletleri. Gazze'de kundaktaki çocukların başına bombalar yağarken kuzuyla ağlayıp kurtla uluyan kimdir? Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. İki gündür HAK-İŞ olarak, umudun seferi olan Sumud aktivistlerinin eli kanlı İsrail güçlerince uluslararası sularda hukuksuz şekilde alıkonulmasını, fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bırakılmasını, hapishanelere gönderilmesini protesto ediyoruz."

"BUGÜN UMUT VEREN BİR HABER ALDIK"

Bugün umut veren bir haber aldık. Dışişleri Bakanımız, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bugün düzenlenecek özel uçak seferleriyle hem kendi vatandaşlarımızın hem de üçüncü ülkelerden katılımcıların Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı. Bu, bizler adına gerçekten umut veren, sevindirici bir gelişme. Sumud'un HAK-İŞ'e ait emanetlerinin sağ salim dönmesini umutla bekliyoruz. Biliyorsunuz, ömrünü Kudüs ve Filistin davasına adamış Konfederasyonumuz Genel Başkanı Mahmut Arslan da bu aktivistlerden birisi. Büyük ve güçlü devletimizin başından beri olayları titizlikle takip etmesi bizleri elbette gururlandırıyor. Ama bu durum, Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Genel Sekreter Yardımcımız Fatma Zengin ve diğer 450 aktivistin terörist İsrail tarafından kaçırılmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Dün hepimiz, ajanslar tarafından servis edilen psikolojik ve fiziksel şiddet içeren işkence görüntülerini gördük. Bu görüntülerdeki siyonist terörist Bakan Ben Gvir, yere yatırdıkları Sumud aktivistlerine 'İsrail'e hoş geldiniz' diyor. Kendi ülkesinin dahi kabul etmediği, içine sindiremediği bu görüntüleri biz hiç kabul etmiyoruz. Biz seni ve siyonizmin hiçbir temsilcisini de kabul etmiyoruz, siyonist Ben Gvir. Yüzyıllardır Filistin toprağı olan o topraklara 'İsrail toprağı' diyemezsin. Eşkıyalıkla, haydutlukla, dünyadan gelen tepkileri dinlemeden, hiçbir kural kaide tanımadan kendinize güya devlet kurduğunuz o topraklar Filistin toprağıdır. Sumud aktivistlerini alıkoyduğunuz, işkence ettiğiniz topraklar Müslüman toprağıdır. Ama nasıl bu kadar rahat hareket ediyorsunuz, emin olun sebebini biliyoruz. Çünkü her başınız sıkıştığında yardımınıza koşan iş birlikçi bir Amerika var. Yanı başınızda duran ve elinizdeki kanın ortağı, vicdansızlığınızın hamisi olan bir Amerika Birleşik Devletleri var."

"SUMUD'A YENİLECEKSİNİZ"

Sert, dün İsrail Büyükelçilik konutu önünde bugünde ABD Büyükelçiliği önünde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ey Amerika. Gazzeli çocuklara ekmek götüren, ilaç götüren, umut götüren Sumud Filosuna uluslararası sularda saldıran İsrail'e söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ama söylemezsiniz. Niye biliyor musunuz? Çünkü ABD'nin dış yardımlarının en büyük hamisi İsrail ve Yahudi lobisi. Sözde İsrail devletini ilk tanıyan ülke de Amerika Birleşik Devletleri."

Ey İsrail. Dünya sizi terör devleti olarak adlandırıyor, çünkü teröristsiniz. Dünya sizi insan kaçakçısı olarak sıfatlandırıyor, çünkü insanları kaçırıyorsunuz. Dünya sizi vicdansız, merhametsiz biliyor, çünkü öylesiniz. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere sırtınızı yasladığınız üç beş büyük ülke haricinde tüm dünya için tehditsiniz. ve en büyük gücü işte bu kapıdan alıyorsunuz. Ama yenileceksiniz. Sumud'a yenileceksiniz. Genel Başkanımız Mahmut Arslan gibi ömrünü Filistin davasına vakfedenlere yenileceksiniz.

Biz HAK-İŞ olarak, tüm sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak buradayız ve sizleri kınıyoruz. Sizleri protesto ediyoruz. Sumud'dan aldığınız emanetlerimizi bize geri vereceksiniz. Korsanlıktan vazgeçip Gazze'ye umut taşıyan kuşlara bile saygı duymayı öğreneceksiniz. Biz mücadelemizde haklıyız ve vazgeçmeyeceğiz."