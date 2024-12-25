HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Eleştirisi - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Eleştirisi

HAK-İŞ, 2025 asgari ücretini yetersiz bularak, çalışan beklentilerini karşılamadığını belirtti.

25.12.2024 16:09
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HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücretin beklentilerden uzak bir rakam olduğunu belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, çalışanların önemli bir kısmını ilgilendiren asgari ücretin, 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Bu rakamın yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, "Belirlenen rakam ülkemizin gerçeklerini dikkate almayan ve emekçilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak bir rakamdır." ifadesi kullanıldı.

İşçilerin tamamının temsil edilmediği, antidemokratik bir komisyon ile karşı karşıya olunduğu, komisyonun katılımcı bir anlayışla dizayn edilmediği için adil ve gerçekçi bir tespit yapılmadığı ileri sürülen açıklamada, asgari ücretin, ücretlerin minimum düzeyini belirleme aracı olarak uygulandığında belirlenen rakamların normal görünebileceği kaydedildi.

"Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret ile çalışmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde asgari ücret geçim ücretidir." denilen açıklamada, 2025 yılı için açıklanan rakamın gerçekleşen enflasyonun altında kalmasının, çalışanları ekonomik olarak derinden etkileyeceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon altında belirlenen bu rakamların toplu sözleşme düzenini de olumsuz etkileyecek bir durum meydana getireceği öne sürülen açıklamada, "Ülkemizde ücretli kesimin milli gelirden aldığı pay her yıl erimeye devam ederken ve gelir dağılımı adaletsizliği artarken, çalışanları enflasyonun sebebi olarak görmek, ekonomik verilerin çalışanlar üzerinden düzeleceğini beklemek kabul edilebilir bir yaklaşım değildir." ifadeleri kullanıldı.

Asgari ücret tespitinde, sosyal diyalog temelli bir yaklaşımla, masada kalarak müzakereyi devam ettirmenin önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çoğulcu, katılımcı ve kapsayıcı olmaktan çok uzak, çağın gerisinde kalmış yapısının değiştirilmesi, tüm kesimlerin temsil edildiği katılımcı bir anlayışla ivedilikle yeniden belirlenmesi talebimizi yineliyoruz. HAK-İŞ olarak belirlenen asgari ücretin günün ekonomik ve sosyal koşullarıyla uyumlu olmadığını belirtiyor, asgari ücrete ilişkin köklü bir değişiklik yapılarak, bütün çalışanları hayat pahalılığına karşı koruyacak ve toplu sözleşme düzenini bozmayacak, çalışanların aileleri ile beraber insanca yaşayabilmesine imkan tanıyacak bir düzenlemenin gerekliliğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Eleştirisi - Son Dakika

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