HAK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Adil Ücret Talebi - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Adil Ücret Talebi

26.06.2025 20:19
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HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı, kamu işçileri için adil ücret ve yaşam koşulları talep etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, "Emeğiyle geçinen insanlar olarak sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve büyümeden hak ettiğimiz payı talep ediyoruz" dedi.

Kamu işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmeleriyle ilgili, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasında HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ile kamu işçileri katıldı. Burada konuşan Aküzüm, görüşmeleri umut ve sabırla takip ettiklerini ifade ederek, "Bu sürecin, emeğimizin karşılığını alacağımız, geçim derdimize çare olacak bir toplu sözleşmeyle sonuçlanmasını bekledik. HAK-İŞ olarak yevmiyeler arasındaki yürürlük süresinden kaynaklı farklılıkların giderilmesini, ücretlerde yaşanan gerilemenin telafi edilmesi için taban ücretin bin 800 TL'ye çıkarılmasını, işe yeni başlayanlarla tecrübeli işçiler arasındaki ücret farklılığının olmaması için kıdem zammının ücrete eklenmesini ve birinci yılın ilk altı ayı için ise yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep ettik. Ancak aradan uzun bir süre geçmesine rağmen, geldiğimiz noktada TÜHİS'in sunduğu teklif ne yazık ki bizleri hayal kırıklığına uğrattı. TÜHİS; birinci altı ay için yüzde 16'lık bir zam teklifi sundu. Ancak ilk beş ayda gerçekleşen enflasyon şimdiden yüzde 15'e ulaşmış durumda. Yani teklif edilen bu zam, daha cebimize girmeden neredeyse kaybolmuş durumda. Bu nedenle, TÜHİS tarafından sunulan artış oranlarının, bizlerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları ve geçim mücadelesini yansıtmadığını düşünüyoruz" dedi.

'YENİ TEKLİFİN BİR AN ÖNCE VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Adil bir teklifin yapılmasını isteyen Aküzüm, "Hükümet yetkililerimiz tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizin büyüdüğü, üretimin arttığı, zor dönemin geride kaldığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler biz emekçilere umut veriyor, ancak bu olumlu tabloyu kendi hayatlarımızda yeterince hissedemiyoruz. Bizler, emeğiyle geçinen insanlar olarak sadece adil bir ücret, insanca yaşam ve büyümeden hak ettiğimiz payı talep ediyoruz. Beklentimiz, çalışanı merkeze alan, geçim koşullarını gözeten adil bir teklifin ortaya konmasıdır. Gelir adaletinin sağlanmasını ve toplu sözleşmenin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Yetkililer, sürecin devam ettiğini ve yeni bir teklif üzerinde çalışıldığını iletti. Yeni teklifin bir an önce verilmesini istiyoruz. Bizler ülkemizin birliği, refahı ve kalkınması için fedakarca çalışmaya devam edeceğiz. Ama bizler, HAK-İŞ'li emekçiler olarak bugün meydanlardan güçlü bir şekilde sesleniyoruz: Bu süreç daha fazla uzamamalı. Kamu işçisinin iradesi dikkate alınmalı, sunulacak yeni teklif emekçilerin beklentisini karşılamalıdır. HAK-İŞ olarak her zaman müzakereden, uzlaşıdan, sorunları masada çözmekten yanayız. Ülkemizin sorunlarına yenilerini eklemek, yeni kaos ve krizlerin yaşanmasını asla istemiyoruz. Ama unutulmasın ki Kamu Çerçeve Protokolündeki taleplerimiz ve beklentilerimiz karşılanmazsa, demokratik haklarımızı kullanmaktan da geri durmayacağımızı ifade ediyoruz. Refahımızı artırmayan, sorunlarımızı çözmeyen hiçbir teklife de evet demeyeceğiz. HAK-İŞ'li emekçiler olarak, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, yaşadığımız zorlu süreçler ve mağduriyetlerimiz göz önünde bulundurularak, Kamu Çerçeve Protokolü'nün bir an önce beklentilerimizi karşılayacak şekilde sonuçlandırılmasını beklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR-

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel HAK-İŞ'ten Kamu İşçilerine Adil Ücret Talebi - Son Dakika

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