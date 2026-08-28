HAK-İŞ'ten Vergi Reformu Vurgusu - Son Dakika
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HAK-İŞ'ten Vergi Reformu Vurgusu

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HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, vergi sistemindeki adaletsizlikleri eleştirerek reform çağrısında bulundu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çorum'da düzenlenen "Emekçilerle Birlik ve Dayanışma Yemeği" programına katıldı.

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesince Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Arslan, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çalışanların ücretlerine ve vergi sistemine değinen Arslan, vergi sistemindeki adaletsizliklerin çalışanların gelirlerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Arslan, "Elbette ki bugün elimize geçebilecekler, ocak ayındaki ücretlerimizin altına düşüyor vergi sisteminden dolayı. Biz ne kadar ücretlerimizi artırırsak artıralım, vergi sistemindeki adaletsizlikler bizim ücretlerimizi aşağı çekiyor. Onun için vergi reformu konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefi destekliyoruz. Bizim de vergi reformuna ihtiyacımız var." dedi.

Farklı dönemlerde emekli olanlar arasındaki aylık farklarına da değinen Arslan, emeklilik sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Arslan, "Terörsüz Türkiye" hedefinin de önemine işaret ederek, yaklaşık 50 yıllık bir sorunun çözümünün kolay olmadığını, sürecin başarıya ulaşması için herkese sorumluluk düştüğünü belirtti.

HAK-İŞ olarak sürece destek verdiklerini dile getiren Arslan, "Terörsüz Türkiye için de elimizden gelen bütün sorumlulukları yerine getirerek bu sürecin başarılı olması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da emeğin ve alın terinin önemine dikkati çekerek, "Emek yoksa üretim yoktur. Üretim yoksa kalkınma yoktur." dedi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise belediye çalışanlarının kente önemli hizmetler sunduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Programa, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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