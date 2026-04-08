Hakan Çakır İçin Adalet Arayışı
08.04.2026 16:59
Hakan Çakır'ın babası ve avukatı, mahkeme kararını umut verici ancak yetersiz buldu.

BABA ÇAKIR: BİR NEBZE İÇİMİZ SOĞUDU AMA EVLADIMIZ GERİ GELMEYECEK

Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, karar sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çakır, "Adalet yerini buldu. Tüm gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. İnşallah tüm mağdur aileler için aynı şekilde sonuç çıkar. Emsal karar olur inşallah. İstediğimizi aldık ve bir nebze içimiz soğudu ama evladımız geri gelmeyecek. Diğer aileler de bu mutluluğu yaşasın istiyoruz" diye konuştu.

AVUKAT YILDIRIM: ADALET BİR NEBZE DE OLSUN SAĞLANDI

Hakan Çakır'ın ailesinin Avukatı Umur Yıldırım da "14 yaşındaki sanık T.Y.Z., suçu tamamen kabul etmişti. Aslında tek başına bu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Mahkeme buna itimat etmedi. 4 sanık da bütün suçlardan dolayı ceza aldı. Tutuklu kalmalarının devamına karar verildi. Adalet bir nebze de olsun bizim için sağlandı. Umarım bu karar istinaf ve Yargıtay'dan da geçerek kesinleşir. Bundan sonra umarım bir emsali olmaz. İçimiz bir nebze olsun soğudu. Ama bu adalet bizim için sağlanmadı. Nihayetinde Hakan öldü ve geri gelmeyecek" dedi.

Kaynak: DHA

Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Bağdat’ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor Bağdat'ta kaçırılan ABD’li gazeteci özgürlüğüne kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ROKETSAN’ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ROKETSAN'ın iki numarasına yaptığı uyarı törene damga vurdu
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Galatasaray, 200 milyon Euro’luk çılgın gelirin sahibi oldu Galatasaray, 200 milyon Euro'luk çılgın gelirin sahibi oldu

17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:52
İran: Lübnan’a saldırıları nedeniyle İsrail’i cezalandıracağız
İran: Lübnan'a saldırıları nedeniyle İsrail'i cezalandıracağız
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
