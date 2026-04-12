Hakan Fidan AA Editör Masası'na Katılıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Fidan, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, Türk dış politikası ve dünya gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunacak.

Fidan'a, ABD-İran geçici ateşkesinde son durum, Türkiye'nin arabuluculuk diplomasisi, İslamabad görüşmeleri sonrası savaşın durması ya da yayılmasına yönelik öngörüler, İsrail'in Lübnan üzerinden bölgesel oyun planı, savaşın Kıbrıs jeopolitiğine etkileri, Gazze'deki insani kriz ve yeniden inşa, bölgesel güvenlik mekanizması arayışları, enerji nakil hatlarında yeni senaryolar, NATO'nun geleceği ve Türkiye zirvesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki arayışları, Türkiye-Ukrayna-Suriye üçlü ilişkileri ve Antalya Diplomasi Forumu'ndan beklentileri gibi birçok konuda soru yöneltilecek.

Bakan Fidan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak. X hesabı (@anadoluajansi) ile (@AACanli) da anlık takip edilebilecek.