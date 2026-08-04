Hakan Fidan Amman'da Kudüs Toplantısına Katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Kudüs konulu toplantıda yer alacak.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 5 Ağustos 2026 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde Amman'da düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılacaktır." denildi.
Kaynak: ANKA
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