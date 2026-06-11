Hakan Fidan Bulgaristan'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan ziyareti kapsamında, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova ile bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bulgaristan'da bir dizi temasta bulunacak. Fidan, Bulgar mevkidaşı Petrova-Chamova ile görüşmesinin ardından 12.20'da ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Fidan'ın temasları kapsamında, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev tarafından kabul edilmesi de planlanıyor.