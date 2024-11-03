Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile bir araya geldi.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan Cibuti'de Cumhurbaşkanı Guelleh ile Görüştü - Son Dakika
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