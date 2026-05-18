Hakan Fidan'dan İran-ABD Müzakereleri Üzerine Görüşmeler

18.05.2026 22:37
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ve Ürdün bakanlarıyla ABD'li müzakerecilerle telefonla görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'li müzakereciler ile Tahran-Washington arasındaki müzakerelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ve ABD'li müzakereciler ile yaptığı telefon görüşmelerinde İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen noktayı ele aldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

