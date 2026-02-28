Hakan Fidan'dan Ortadoğu Görüşmeleri

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misilleme saldırılarının ardından İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezyalı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü. Görüşmelerde, saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi.