Hakan Fidan'dan Sofya Ziyareti - Son Dakika
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Hakan Fidan'dan Sofya Ziyareti

Hakan Fidan\'dan Sofya Ziyareti
11.06.2026 21:19
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da Türk iş insanları ve siyasetçilerle buluştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakan Fidan'dan Sofya Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hasibe Erbay1 Hasibe Erbay1:
    ama bu ziyaretin amacı ne yahu ?? işler geçiniyo mu işler batıyo mu birisi anlatsın bize ?? 0 0 Yanıtla
  • Sebiha Keleş Sebiha Keleş:
    bu haberden anladığım kadariyla yine erkek siyasetçiler öne çıkıyo kadın temsilcileri nerede diyorum ben hep aynı yüzler aynı insanlar görüşüyo ama toplumun yarısı kadın değil mi nerelerde bu kadınlar neden sesini duymuyoruz 0 0 Yanıtla
  • Nezaket Topyalım Nezaket Topyalım:
    aynı şeyler hep tekrarlanıyo işte bir türlü somut sonuç çıkmıyo bu tür ziyaretlerden 0 0 Yanıtla
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