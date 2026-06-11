Hakan Fidan\'dan Sofya Ziyareti

Sebiha Keleş:

bu haberden anladığım kadariyla yine erkek siyasetçiler öne çıkıyo kadın temsilcileri nerede diyorum ben hep aynı yüzler aynı insanlar görüşüyo ama toplumun yarısı kadın değil mi nerelerde bu kadınlar neden sesini duymuyoruz