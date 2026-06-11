Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bulgaristan'daki Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan elde edinilen bilgiye göre, Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Türk iş insanları ve soydaş siyasetçilerle görüştü.
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan'dan Sofya Ziyareti - Son Dakika
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