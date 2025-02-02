Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı ile Görüştü

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temasları kapsamında Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile bir araya geldi.

Haber: ANKARA,