DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki temasları kapsamında Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş ile bir araya geldi.
Haber: ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?