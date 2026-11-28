Politika yapıcıları, düşünürler, araştırmacılar, sivil toplum liderleri ve gençleri bir araya getirerek değişen küresel düzen karşısında bölgenin geleceğini ele alan Al Sharq Forum 2026 başladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Al Sharq Forum 2026, jeopolitik, ekonomik ve teknolojik dönüşümlerin hızlandığı bir dönemde bölgenin tarihsel bağlarından ve kültürel çeşitliliğinden hareketle bölgesel entegrasyon, işbirliği ve ortak refaha giden yolları inceleyecek.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek program küresel düzenin yeniden şekillenmesi, bölgesel entegrasyon ve gençlerin geleceği şekillendirmedeki rolü olmak üzere üç ana tema üzerinde yoğunlaşacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmasını yapacağı programa farklı ülkelerden politika yapıcılar, düşünürler, araştırmacılar, sivil toplum liderleri ve gençler katılacak.

Diyaloğu ilerletmeyi, sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi ve daha entegre ve müreffeh bir bölge için ortak vizyonlar geliştirmeyi amaçlayan forumda, iki gün boyunca panellerin yanı sıra eşzamanlı oturumlar da düzenlenecek.

2012 yılında kurulan Al Sharq Forum, araştırma, diyalog ve eğitim yoluyla çoğulculuğu, adaleti, bölgesel işbirliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmeyi amaçlıyor.