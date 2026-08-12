Hakan Fidan Libya'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi'ye yapacağı ziyaret kapsamında Libya'ya gitti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'ye gitti. Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı.
Kaynak: ANKA
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